Улан-Удэ, , 07:19 — REGNUM

В столицу Бурятии пришёл дым — жители Улан-Удэ жалуются на затянувшую город дымную пелену, затрудняющую дыхание. Горожане советуют в соцсетях надевать маски при выходе на улицу и не проветривать комнаты.

Между тем, в Роспотребнадзоре сообщили ИА REGNUM, что всё в пределах нормы. 29 июля специалисты исследовали 20 проб атмосферного воздуха в Улан-Удэ.

«По результатам исследований содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,78 ПДК, диоксиду азота — 0,18 ПДК, диоксиду серы — 0,2 ПДК, оксиду углерода — 0,7 ПДК», — отметили в управлении.

За весь пожароопасный период в столице республики, а также населённых пунктах Кабанского и Тункинского районов взято 89 проб воздуха. Результаты исследований показали, что содержание примесей не превышает «максимально-разовые предельно-допустимые концентрации».

В Республиканском агентстве лесного хозяйства сообщают, что дымка, затянувшая районы Бурятии и Улан-Удэ, не связана с лесными пожарами, действующими в Бурятии.

«По съемкам спутников дым принесло из соседних регионов», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибири и на Дальнем Востоке горит более 2 млн гектаров леса, которые власти не будут тушить. Отмечается, что они не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а возможный вред от пожаров не превышает затраты на их тушение.

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