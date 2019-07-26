Иркутск, , 07:17 — REGNUM

Власти Иркутской области, где площадь так называемых лесных «пожаров-отказников» превышает уже 400 тысяч гектаров, известили, что всего по состоянию на 26 июля, в труднодоступных районах России действует 256 возгораний на площади 2,1 млн га. На практике это означает, что более двух миллионов горящего леса не будут тушить (за такими очагами, в соответствии с действующим законодательством, осуществляется лишь «контроль»). К тому же, если посмотреть на сводки МБУ «Авиалесохрана», то становится ясно, что речь идёт о пожарах на вполне конкретных территориях Сибири и Дальнего Востока: Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии.

«Сложной остается ситуация в Красноярском крае, где горит 900 тыс. га. В Якутии огнем охвачено более 780 тыс. га», — информируют иркутские власти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 25 июля 2019 года в Сибири и на Дальнем востоке действовало 256 лесных пожаров общей площадью более двух миллионов гектаров, которые не будут потушены по причине «экономической нецелесообразности». Больше всего пожаров-отказников (84 пожара на площади 882 166 га) действовало вКрасноярском крае. На втором месте этого горящего рейтинга стояла Якутия (112 пожаров на площади 784 044 га).

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