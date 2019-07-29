Улан-Удэ, , 07:04 — REGNUM

Пока юг Бурятии заливают дожди, в центральных и северных районах республики бушуют пожары. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, на выходных в регионе вели работы по тушению 13 лесных пожаров.

Из них локализовано три возгорания, ликвидировано ещё шесть очагов. Тушатся пожары в Баргузинском, Курумканском, Северо-Байкальском районах. На территории Забайкальского национального парка в связи со сложной лесопожарной обстановкой продолжает действовать режим ЧС.

Между тем, «под наблюдением» остаётся шесть «термоточек» в труднодоступных районах республики. Площадь этих возгораний в РАЛХ не уточняют, однако по данным пресс-службы «Авиалесоохраны», пройденная огнём территория равна почти тридцати тысячам гектаров.

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — сообщили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные парламентарии призвали федеральные власти всё же начать тушить эти возгорания. Несмотря на заявление об отсутствии опасности с их стороны, из-за пожаров на общей площади в 2,6 млн гектаров заволокло дымом регионы Западной Сибири, а во многих городах объявлен режим «чёрного неба». Врачи призывают местных жителей реже выходить на улицу или даже выехать из задымленных городов.

«Власти изо всех сил стараются не замечать проблему. Они охотней помогают тушить лесные пожары за рубежом, тогда как возгорания в далекой Сибири им не интересны. На этом фоне особенно цинично выглядит заявление чиновника «Рослесхоза» о том, что тушить лесные пожары с помощью авиации «экономически невыгодно», — написал депутат Алтайского краевого Законодательного собранияВладислав Вакаев.

Читайте также:

Алтайский депутат призвал «заставить» федеральную власть тушить пожары

«Пожары-отказники» могут спровоцировать народный протест в Сибири?