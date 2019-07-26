Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение расторгнуть государственный контракт с ООО «Капитал стройиндустрия» на реконструкцию здания гимназии № 406 в Пушкине за срыв сроков, сообщается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

В соответствии с государственным контрактом работы должны были завершиться не позднее 15 декабря 2018 года, однако на сегодняшний день готовность обоих корпусов не превышает 65%.

«Нельзя допускать даже малейшего срыва сроков сдачи нужных горожанам объектов. Контракт с компанией «Капитал стройиндустрия» будет расторгнут. К ней будут применены все штрафные санкции, она будет включена в реестр недобросовестных подрядных организаций», — заявил временно исполняющий обязанности главы города.

Александр Беглов подчеркнул, что репутация строительной компании — показатель ее надежности, а нежелание города работать с нерадивыми подрядчиками укажет всем участникам строительного рынка на некомпетентность этих компаний.

Также временно исполняющий обязанности главы города предложил директору ООО «Капитал стройиндустрия» повысить свою профессиональную квалификацию в строительном университете Санкт-Петербурга. О

н дал поручение расторгнуть контракт с этой компанией не только на реконструкцию зданий гимназии, но и на строительство двух других социальных объектов в Красносельском районе.

В связи с регламентом процедур расторжения и заключения нового государственного контракта срок ввода в эксплуатацию гимназии № 406 перенесен на следующий год. Глава города поручил привлекать к завершению строительства важных социальных объектов только добросовестных строителей, хорошо зарекомендовавших себя на других объектах.

Задачу избавить город от нерадивых подрядчиков Александр Беглов поставил еще в прошлом году. Он подчеркнул, что перед теми, кто в срок и с хорошим качеством строит столь необходимые горожанам социальные объекты, открывается возможность получить звание «Заслуженный строитель России». Тех же, кто не выполняет свои обязательства перед петербуржцами, он обещал снимать с городских объектов и вносить в черный список.

В качестве положительного примера Александр Беглов назвал строительство общеобразовательной школы №525 на проспекте Космонавтов. Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в рамках государственного контракта должна была завершить работы в декабре 2019 года, однако по поручению временно исполняющего обязанности губернатора изыскала возможности ускорить работы, чтобы с 1 сентября дети могли учиться в новом здании. На сегодняшний день на стройке работает более 350 человек, чтобы успеть завершить все строительные работы к 20 августа.

«Строители понимают важность задачи, и мы видим, как они ускорили работу. Естественно, таких подрядчиков мы будем поощрять, и именно им будем доверять важные государственные заказы», — сказал Александр Беглов.

Глава города также проверил, как исполняется его поручение по строительству нового здания Родильного дома №9. Здание простояло 4 года в заброшенном состоянии. В ноябре 2018 года Александр Беглов дал указание рассмотреть возможность создания в нем перинатального центра.

«Сегодня ситуация выправлена. Подрядчик ответственно подходит к делу, идет в графике. К декабрю ждем готовый объект», — сказал Александр Беглов после знакомства с ходом строительных работ.

Он отметил уникальность будущего родильного дома: в нем появится первый в городе бассейн для подготовки к родам. Эта услуга будет доступна по полису ОМС.

Александр Беглов подчеркнул, что политика города в отношении социальных объектов должна быть понятна всем строителям: «Нам нужно строить много, качественно и быстро. Тем, кто не справляется, можно даже и не пытаться участвовать в этой работе. С теми, кто подводит город, мы будем поступать жестко».