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Температурный антирекорд: в регионах России похолодание

В регионах России аномальное похолодание. В Москве резкую смену погоды почувствовали уже вечером 28 июля, когда летний зной сменился пронзительным холодом. МЧС распространило экстренное предупреждение о порывах ветра до 17 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, ближайшие несколько дней в столице и других регионах европейской части страны температура воздуха будет значительно ниже климатической нормы. Днём 29 июля ожидается не выше плюс 13−18 градусов. Причиной непогоды в традиционно самые жаркие дни в году стало ультраполярное вторжение. По ночам столбики термометров в Москве будут опускаться ниже 10 градусов тепла, а в других регионах и вовсе ожидается снег.

Специалисты объясняют погодные аномалии меридиональным переносом воздушных масс, прогнозируя, что они могут продлиться несколько лет. Тёплый воздух, прогревшийся над Африкой, поднимается в северные широты, вызывая жару в странах Европейского союза. А воздушные массы с Северного полюса опускаются вдоль меридианов на юг, вызывая сильные похолодания в России.