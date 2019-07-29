Тюмень, , 07:17 — REGNUM

В Тюменской области с 30 июля 2019 года наступит неделя похолодания и гроз. По данным Гидрометцентра России самым прохладным днём станет суббота 3 августа, когда намечается плюс 16 градусов тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прогноз погоды с 29 июля по 4 августа Гидрометцентр России

Солнце посетит Тюмень лишь 4 августа. В остальные дни лучше не забывать дома зонты — синоптики обещают дождливую погоду на протяжении шести дней. Температура воздуха всю неделю будет держаться в пределах плюс 18 градусов. После 30 градусной июльской жары — это серьёзный спад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 29 июля начнётся резкое похолодание в Москве. В столице России с понедельника будет от 14 до 16 градусов тепла, облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь. По сравнению с погодой в выходные, похолодает более чем на десять градусов.