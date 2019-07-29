Чебоксары, , 16:18 — REGNUM

В Чувашии 29 июля установилась холодная погода. В настоящее время температура воздуха составляет +11 градусов. 30 июля днём, по разным данным, ожидается +11…+16 градусов тепла, 31 июля и 1 августа будет облачно, прогнозируется от +12 до +20 градусов.

В Чебоксарах в ночь с 28 на 29 июля температура опустилась до 8 градусов тепла. Синоптик-любитель, автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечает, что несмотря на почти осеннюю погоду, подобное происходит примерно один раз каждые два года. К примеру, ранее периоды холодной погоды были в середине лета 2017 и 2015 годов. Причина такой аномалии — установление над Европейской территорией страны северных воздушных потоков.

Утром 29 июля по ощущениям было около нуля градусов, что на 15−20 градусов меньше, чем накануне. 30−31 июля местами ожидаются кратковременные дожди. В первые дни августа вероятность осадков уменьшится, в небе начнут появляться просветы и возможно постепенное потепление. 1 августа потеплеет до +15…+20 градусов, а 3 августа в гребне азиатского антициклона может быть ещё на несколько градусов теплее.

По прогнозам, область низкого давления будет практически всю неделю поддерживать осенний характер погоды. По словам синоптика-любителя, со второй декады августа на Европейской части страны прекратятся осадки, и температура воздуха вернётся до «климатической нормы».

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