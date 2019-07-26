Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM

В Ростове-на-Дону планируется привести в порядок все воинские захоронения — их в городе-миллионнике насчитывается 28. Власти также намерены провести их инвентаризацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Городские чиновники отмечают, что большая часть мемориалов возводилась в послевоенные годы из недолговечных материалов, поэтому состояние многих памятников оставляет желать лучшего. Помимо ремонта на каждое воинское захоронение планируется установить мемориальный знак и составить паспорт.

«Ростов — город, где не должно быть заброшенных или неучтенных могил героев. Сейчас мы активно работаем с архивом, восстанавливаем имена погибших», — сказала замглавы по социальным вопросам Елена Кожухова.

ИА REGNUM напоминает, что юная ростовчанка устроила на мемориале жертвам Холокоста фотосессию. Чтобы сделать снимок, подросток залезла прямо на памятник. Стоит отметить, что Змиёвская балка — самое большое в современной России место захоронения жертв Холокоста. Мемориал «Жертвам фашизма» здесь был открыт в 1975 году.

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