Ростов-на-Дону, , 21:32 — REGNUM

Правоохранительные органы заинтересовались фотосессией, которую устроила горожанка в Змиёвской балке. Полиция занимается поиском девушки, позирующей на мемориале «Жертвам фашизма».

«На данный момент полиция устанавливает личность девушки. Какое наказание может ей грозить, мы сможем сказать только после того, как личность будет установлена», — цитирует представителя полиции муниципальная газета «Ростов официальный».

ИА REGNUM ранее сообщало, что поступок школьницы, устроившей фотосессию на мемориале жертвам Холокоста в Ростове-на-Дону, вызвал возмущение в социальных сетях. Чтобы сделать фотографию, девочка-подросток залезла прямо на памятник.

«Вот как молодежь чтит память предков. Школьница залезла на мемориал в Змиёвской балке, буквально взгромоздилась на измученные плечи и устроила фотосессию с откровенными позами. Мало того, что одна залезла, вторая соучастница ещё и фотографировала всё это. Очень низкий поступок. Родителям, школьным учителям этих девушек должно быть стыдно», — написал анонимный интернет-пользователь.

Интернет-пользователи решительно осудили поступок горожанки и настоятельно порекомендовали изучить историю.

Напомним, Змиёвская балка — самое большое в современной России место захоронения жертв Холокоста. Мемориал «Жертвам фашизма» здесь был открыт в 1975 году. Текст, высеченный на памятной доске, гласит:

«Здесь, в Змиёвской балке, в августе 1942 года гитлеровскими оккупантами было уничтожено более 27 тысяч мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных. Среди убитых — представители многих национальностей. Змиёвская балка — крупнейшее на территории Российской Федерации место массового уничтожения фашистскими захватчиками евреев в период Великой Отечественной войны».

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