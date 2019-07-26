Красноярск, , 14:41 — REGNUM

В министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края поступают документы, свидетельствующие о снижении крупными предприятиями Красноярска нагрузки на окружающую среду.

Как сообщили ИА REGNUM 26 июля в министерстве, на данный момент нагрузку на окружающую среду снизили 11 крупных предприятий региона.

Уточняется, что территориальная сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксирует регулярные превышения концентраций по взвешенным частицам (до 2,5 мкм). Мероприятия направлены на ограничение работ, связанных с пылением.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Красноярск заволокло дымом из-за действующих в регионе лесных пожаров. Их площадь на утро 26 июля составила 927,3 тыс. га.

Читайте также: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га

25 июля группа красноярцев прогулялась по центру города в масках и респираторах, чтобы показать чиновником, что в Красноярске необходимо ввести режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий). При введении этого режима предприятия обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По словам организаторов акции, Красноярск задыхается из-за дыма от лесных пожаров, а предприятия с их выбросами усугубляют ситуацию.

Читайте также: Город задыхается: красноярцы прогулялись перед чиновниками в респираторах

25 июля губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к и. о. начальника Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергею Сережкину с просьбой рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий в Красноярске. Однако, по мнению специалистов Гидрометцентра, в столице края недостаточно условий для введения режима НМУ.

Читайте также: Задымление в Красноярске: губернатор просит ввести режим «чёрного неба»

Усс также рекомендовал красноярским предприятиям добровольно ограничить выбросы.

Читайте также: Красноярским предприятиям рекомендуют добровольно ограничить выбросы