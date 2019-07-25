Красноярск, , 05:49 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс, проведя 24 июля оперативное совещание по ситуации с лесными пожарами и экологической обстановке в регионе, рекомендовал красноярским предприятиям добровольно ограничить выбросы в период задымления. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Дым

Кроме того, Усс обратился к и. о. начальника Среднесибирское УГМС Сергею Сережкину, попросив его рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске. В случае введения режима «чёрного неба» воздействие действующих городских предприятий на окружающую среду должно быть снижено. Между тем, по мнению специалистов Гидрометцентра, в Красноярске пока недостаточно условий для введения режима НМУ.

«Мы все живем здесь и дышим одним воздухом. Поэтому предлагаю не только приостановить работу городских производств, связанных с пылением, но и осуществить проливы территорий на промышленных площадках», — сказал Усс.

Чтобы привлечь дополнительные силы резерва «Авиалесоохраны», губернатор поручил региональному минлесхозу в ближайшие дни обратиться в Федеральное агентство лесного хозяйства. В МЧС России краевые власти обратятся с просьбой задействования самолётов-амфибий БЕ-200 при тушении лесных пожаров. Будет увеличена группировка огнеборцев, работающая в Эвенкии.

Правительство края в ближайшее время намерено заключить соглашение о привлечении специальных сил и средств Вооружённых сил РФ для тушения лесных пожаров в регионе.

«В целом ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — резюмировали в краевом правительстве.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 24 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 122 лесных пожара на общей площади 845,4 тыс. га. Жители региона жалуются на задымление из-за возгораний в лесах. Жалобы на думку с запахом гари, связанную с пожарами в Красноярском крае и Иркутской области, поступают и из других регионов.

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