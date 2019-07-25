Рим, , 16:33 — REGNUM

Авиакомпания «Алиталия» 26 июля, отменит 113 рейсов из-за забастовки, передает Il Messaggero в четверг, 25 июля.

Большинство рейсов — на внутренних линиях, небольшая часть — между Италией и рядом европейских и азиатских стран.

Как сообщалось ранее, профсоюзы работников транспорта запланировали забастовки на 24 и 26 июля. Они требуют от правительства страны внимания к своей отрасли, отмечая, что до настоящего времени правительство так и не утвердило какую-либо транспортную стратегию, что ставит отрасль под угрозу. Кроме того, они просят незамедлительного решения проблем авиакомпании «Алиталия».

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