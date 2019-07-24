Рим, 24 июля 2019, 13:45 — REGNUM
В ряде крупных городов Италии в среду, 24 июля, проходит забастовка работников транспортных организаций, передает информагентство Askanews.
Ограничения движения касаются прежде всего местного транспорта — забастовки продолжительностью от трех до четырех часов пройдут в Риме, Милане, Турине, Неаполе, Генуе, Венеции, Болонье, Флоренции и других городах.
В течение всего дня проводят забастовку и сотрудник железнодорожных компаний, но движение скоростных поездов продолжится. Забастовка сотрудников авиакомпаний намечена на пятницу, 26 июля.
Профсоюзы требуют от правительства страны внимания к своей отрасли, отмечая, что до настоящего времени правительство так и не утвердило какую-либо транспортную стратегию, что ставит отрасль под угрозу. Кроме того, они просят незамедлительного решения проблем авиакомпании «Алиталия».
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