Рим, , 13:45 — REGNUM

В ряде крупных городов Италии в среду, 24 июля, проходит забастовка работников транспортных организаций, передает информагентство Askanews.

Ограничения движения касаются прежде всего местного транспорта — забастовки продолжительностью от трех до четырех часов пройдут в Риме, Милане, Турине, Неаполе, Генуе, Венеции, Болонье, Флоренции и других городах.

В течение всего дня проводят забастовку и сотрудник железнодорожных компаний, но движение скоростных поездов продолжится. Забастовка сотрудников авиакомпаний намечена на пятницу, 26 июля.

Профсоюзы требуют от правительства страны внимания к своей отрасли, отмечая, что до настоящего времени правительство так и не утвердило какую-либо транспортную стратегию, что ставит отрасль под угрозу. Кроме того, они просят незамедлительного решения проблем авиакомпании «Алиталия».

Читайте также: Транспортные профсоюзы Италии отказались отложить забастовку