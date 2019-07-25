Новосибирск, , 15:00 — REGNUM

В Новосибирске в Первомайском сквере 25 июля прошёл одиночный пикет в поддержку введения режима ЧС в Сибири.

Организовала одиночный пикет девушка. Она стояла в противопылевой маске с плакатом, на котором было написано: «В огне более 1 000 000 га. Почему не вводят режим ЧС?», передаёт «Тайга.инфо».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 25 июля в Красноярском крае и Иркутской области общая площадь лесных пожаров составляла порядка 1,4 млн га.

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Регионы Сибири и Урала сообщают о задымлении, объясняя это действующими в Красноярском крае и Иркутской области лесными пожарами.

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Несколько дней назад в интернете появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров. К 25 июля её подписали более 90 тысяч человек.

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