Москва, , 12:52 — REGNUM

В рамках так называемого «третьего дела ЮКОСа» расследуется хищение акций компании при приватизации и легализации похищенного имущества и полученных от его продажи денежных средств, заявил 25 июля официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир».

По его словам, третьим делом ЮКОСа называют уголовное дело в отношении экс-владельцев, руководителей и работников компании по факту хищения нефти и легализации похищенного имущества и полученных от его реализации денежных средств.

Также расследуется соединенное с ним дело в отношении Михаила Ходорковского и других лиц о легализации похищенных ими у России в период с 1995 по 2003 год акций ЮКОСа и денег компании на сумму более $6 млрд, добавил Куренной.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году суд признал его виновным в мошенничестве, уходе от налогов и других преступлениях, а в 2010—2011 годах приговор был дополнен с учетом новых обстоятельств.

20 декабря 2013 года Ходорковский, так и не признав себя виновным, был освобожден из колонии в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о помиловании. После освобождения экс-совладелец ЮКОСа поселился в Швейцарии.

В декабре 2015 года Следственный комитет России заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в международный розыск. Однако Интерпол отклонил запрос РФ, сочтя его политически мотивированным.

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