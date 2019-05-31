Стали известны подробности того, как Ходорковский получил ЮКОС

Москва, , 13:56 — REGNUM Контроль над государственной компанией ЮКОС Михаил Ходорковский получил, перечислив несколько сотен миллионов долларов его тогдашнему руководству. Об этом заявил советник генерального прокурора РФ Салават Каримов авторам расследования, вышедшего на канале НТВ.

Среди тех, кто в середине 90-х продал контрольный пакет акций: первый директор тогда еще государственного ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

«Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций ЮКОСа, которая равнялась — уже рыночная стоимость — 2 миллиардам долларов», — сообщил Каримов.

По сообщению телеканала, сумма сделки составила 250 млн долларов. В результате руководители предприятия пролоббировали в правительстве РФ идею «сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора».

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