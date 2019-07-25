Москва, , 08:57 — REGNUM

В России начались массовые внеплановые проверки детских палаточных лагерей после трагедии в «Холдоми» под Хабаровском, сообщает 25 июля «Коммерсант» со ссылкой на председателя Союза организаторов детского активного отдыха Сергея Грицуна.

По его словам, в некоторых случаях речь идет о единичных проверках со стороны МЧС и Роспотребнадзора, а в некоторых детских лагерях ждут повторных инспекций. При этом проверки ведутся «особенно тщательно», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» вспыхнули палатки, установленные незаконно и, в нарушение всех требований безопасности, вплотную друг к другу. В результате одна девочка погибла на месте, трое детей скончались в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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