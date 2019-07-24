Москва, , 15:58 — REGNUM

Работу палаточных детских лагерей начали повсеместно запрещать на территории России. Об этом сообщил член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Менделевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В регионах пошла волна запрета палаточных лагерей», — отметил эксперт.

Эксперт призвал не предпринимать репрессивных мер в отношении данной категории объектов, если работа в них выстроена в соответствии со всеми требованиями безопасности. А такой подход сейчас имеет место быть, уверен Менделевич.

«Что касается реакции властей, то она истерическая. Губернатор Хабаровского края, как показывали по телевидению, дал команду выявить все палаточные лагеря в регионе и закрыть их. То есть те дети, которые находятся в тех лагерях, где должны быть эти дети? Они останутся дома и будут подвергаться больше опасности, чем если бы находились в лагерях», — отметил эксперт.

Специалист в области туризма также напомнил, что многие лагеря являются коммерческими и предприниматели несут серьёзные убытки по причине их закрытия. При этом дети оказываются лишёнными отдыха.

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