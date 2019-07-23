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Мобильная AR-игра (игра с технологией дополненной реальности) Harry Potter: Wizards Unite от компании Niantic за первый месяц после релиза заработала $12 млн. Это в 25 раз меньше, чем у текущего лидера индустрии Pokemon Go. Отчет о доходах был опубликован на сайте статистической компании Sensor Tower 22 июля.

Заработанные средства помогли мобильной игре по вселенной Гарри Поттера занять вторую строчку в рейтинге доходов игр с дополненной реальностью за первый месяц. У лидера рейтинга Pokemon Go показатель дохода за аналогичный период составил $300 млн. На третьем месте расположилась игра Jurassic World Alive, в которой игрокам предлагается коллекционировать динозавров: проект в первый месяц после релиза заработал $10 млн.

На четвертом месте с показателем $3 млн расположилась игра The Walking Dead: Our World по франшизе «Ходячие мертвецы». Замыкает пятерку проект о ловле привидений Ghostbusters: World ($200 тыс).

При этом число скачиваний Harry Potter: Wizards Unite за первый месяц достигло 15 млн загрузок против 186 млн у Pokemon Go.

Игра Harry Potter: Wizards Unite вышла в июне 2019 года. Геймерам в режиме реального времени предлагается искать явления из магического мира и стараться расколдовать магических существ и волшебников, чтобы не раскрыть их существование перед маглами (людьми, не имеющими способностей).

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