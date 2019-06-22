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Создатели Pokemon Go выпустили игру по вселенной Гарри Поттера

Техника

Новая игра также использует технологии дополненной реальности

Создатели Pokemon Go выпустили игру по вселенной Гарри Поттера
Иллюстрация: Harrypotterwizardsunite
Игра Harry Potter: Wizards Unite

Вашингтон, 22 июня 2019, 12:28 — REGNUM  Разработчики видеоигры Pokemon Go, использующей технологии дополненной реальности, выпустили новую мобильную игру Harry Potter: Wizards Unite 21 июня. Об этом сообщает Reuters.

Новая игра во вселенной, придуманной английской писательницей Джоан Роулинг, стала совместным проектом студии-разработчика Pokemon Go Niantic Inc. и американского киноконцерна Warner Bros.

В этой мобильной видеоигре также применяются технологии дополненной реальности — игроки используют камеры смартфонов для того, чтобы увидеть персонажей, существ и другие игровые элементы, наложенные на реальный ландшафт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игра Pokemon Go была выпущена летом 2016 года. Официальный релиз скандальной игры в России состоялся 11 сентября 2018 года.

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