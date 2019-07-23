Нур-Султан, , 15:31 — REGNUM

Правоохранительные органы Таджикистана по итогам первой половины 2019 года выявили 226 преступлений террористического характера. Об этом заявил министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода, сообщает агентство «ТаджикТА».

По его словам, за отчетный период выявлено 378 преступлений экстремистской направленности. Кроме того, на территории Таджикистана задержано 97 членов террористических организаций и пресечены два теракта.

Министр отметил, что за полгода в республике было совершено 12 549 преступлений, в том числе 48 убийств. Из незаконного оборота изъято 1,311 тонны наркотиков, добавил Рахимзода.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в исправительной колонии города Вахдат в Таджикистане произошел бунт заключенных, в результате которого были убиты более 30 человек. В министерстве юстиции сообщили, что бунт устроили сторонники террористической организации.

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