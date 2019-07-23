Хабаровск, , 14:12 — REGNUM

В деле о смертельном пожаре в палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае появились первые подозреваемые. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 23 июля, фигурантами по делу проходят директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» (учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис»), Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов.

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В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В настоящее время фигурантов уголовного дела допрашивают. После этого они будут помещены в изолятор временного содержания.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае унёс жизни четырёх детей. 11-летняя девочка умерла во время ЧП. Ещё трое несовершеннолетних позднее скончались в больнице, куда были доставлены в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По решению председателя СК России Александра Бастрыкина, дело передано в производство следователей центрального аппарата ведомства «для наиболее полного, всестороннего и объективного расследования».

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