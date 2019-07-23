п.г.т. Солнечный, , 11:37 — REGNUM

Директор сгоревшего под Хабаровском палаточного лагеря Максим Кузнецов сначала утверждал, что нагревательных приборов в палатках из горючего ПВХ не было, потом признался, что они были. Он также утверждал, что детей из горящих палаток выводили ночные вожатые, а 10-летний мальчик Алексей, который сейчас в коме, не вытаскивал девочек из палатки. Но очевидцы утверждают обратное, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснилось, за шесть минут сгорели 20 палаток. Получается, что за считаные минуты пламя охватило 800 квадратных метров, если считать, что площадь одной палатки 40 кв. метров. Палатки были изготовлены из горючего ПВХ. Судя по всему, там не было даже огнетушителей.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешительные документы на работу лагеря «Холдоми» были выданы на 226 мест в стационарных коттеджах. Но продано было 428 путевок. В коттеджах разместился только 61 ребенок, 189 находились в нелегальных палатках.