Махачкала, 2 июля 2019, 11:52 — REGNUM
Начало июля сразу в нескольких высокогорных районах Дагестана ознаменовалось выпадением снега. Летняя аномалия была зафиксирована в Агульском, Кулинском, Цунтинском и Чародинском районах республики. В социальной сети Instagram пользователи делятся кадрами, на которых видно, как зеленые насаждения накрыло снежным полотном.
https://www.instagram.com/p/BzYeB-xj9ut/
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дагестанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпадение снега на отдельных территориях высокогорной зоны республики было связано с кратковременным похолоданием. Однако уже сегодня, 2 июля, вновь начнётся потепление. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что природная аномалия не привела к каким-либо ЧС или отключениям газоснабжения и электроэнергии.
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине третьей декады июня МЧС Дагестана заявило о критических показателях температуры. В предгорных и горных районах республики столбик термометра достиг отметки в 40 градусов, а в низменных районах температура и вовсе поднялась до 42 градусов. В отдельных районах из-за сильной жары была объявлена высокая степень пожароопасности.