Душанбе, , 09:53 — REGNUM

Вопросы развития цирка в Таджикистане обсудили представители консульского бюро государственного совета Китая и министр культуры республики Шамсиддин Орумбекзода. Об этом 22 июля сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство культуры Таджикистана.

Во время переговоров стороны обсудили возможности для расширения культурного сотрудничества, в том числе в сфере театрального искусства, цирка и библиотечного дела. Кроме того, участники встречи обсудили формирование национального балета в Таджикистане.

Напомним, 12 июля в Душанбе возобновили строительство национального театра Таджикистана. Проект стоимостью 680 млн сомони ($72 млн) планируют завершить в 2021 году.

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