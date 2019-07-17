Душанбе, 17 июля 2019, 13:08 — REGNUM
На реконструкцию 92-километрового участка автодороги Калаи Хумба — граница Рушанского района в Таджикистане планируется выделить $30 млн. Об этом заявил заместитель министра транспорта республики Сухроб Мирзозода, сообщает 17 июля издание Asia-Plus.
По его словам, средства планируют выделить китайские инвесторы. Специалисты из Китая прибудут в ближайшее время в Таджикистан для составления технико-экономического обоснования этого участка дороги. Реконструкцию автодороги планируется завершить в течение 3−4 лет, отметил замминистра.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Азиатский банк развития выделил Таджикистану $90 млн на реконструкцию 40 км автодороги Душанбе — Курагн-Тюбе.
Читайте также: АБР выделит $90 млн на строительство дороги в Таджикистане