Вашингтон, , 13:18 — REGNUM

Spider-Man от Marvel и Sony стала самой продаваемой в США видеоигрой про супергероев за все время существования индустрии. Об этом 18 июля аналитик компании NPD Group Мэт Пискателла сообщил на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/MatPiscatella/status/1151891795573219328

Рейтинг был составлен на основе данных о результатах продаж в мае 2019 года. На втором и третьем местах разместились Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight от Warner Bros. Interactive. В топ-5 также вошли LEGO Batman и Lego Marvel Super Heroes.

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Напомним, видеоигра Spider-Man является эксклюзивом платформы Sony PS4, её релиз состоялся 7 сентября 2018 года. В январе 2019 года Sony сообщила, что в течение 2,5 месяцев после выхода игра разошлась в количестве около 9 млн копий.

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