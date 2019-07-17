Фриско, США, , 11:36 — REGNUM

В новом кинематографическом трейлере компьютерной игры Borderlands 3 показали объединение главных героев. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале проекта 16 июля.

Игра Borderlands 3

В видео зрители знакомятся с новыми персонажами игры, искателями приключений, которые уничтожают монстров, танцуя друг с другом под песню Happy Together музыкальной рок-группы The Turtles. Под ногами героев на их пути вырастают красные розы, враги падают на землю и все это сопровождается взрывами цветных фейерверков. Таким образом разработчики игры хотят донести до геймеров мысль: играть вместе веселее, чем в одиночку.

Трейлер был представлен в рамках «праздника совместимости», который прошел вечером 16 июля 2019 года. Ранее фанаты игры предполагали, что событие посвятят функции кроссплея, то есть возможности играть нескольким людям одновременно при помощи разных платформ. Однако глава компании разработки Gearbox Рэнди Питчфорт рассказал, что такая возможность будет доступна для игроков только спустя некоторое время после релиза.

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Игра Borderlands 3 выйдет 13 сентября 2019 года. Это шутер (игра, в которой ключевой задачей является стрельба по врагам) с ролевыми элементами, раскрывающий историю приключений четырех отважных героев и их противостояния злу.

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