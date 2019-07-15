Улан-Удэ, , 12:41 — REGNUM

Исполняющий обязанности главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков обратился к горожанам через местный ресурс «Аноним03» в соцсети «ВКонтакте». При этом, вопреки правилам паблика, начал он своё сообщение с представления.

Сообщение Игоря Шутенкова Скриншот со страницы паблика «Аноним 03» vk.com/anonim__o3

«Меня зовут Игорь Шутенков. Я руковожу администрацией Улан-Удэ. В последнее время многие из нас столкнулись с тем, что новый мусорный оператор «Экоальянс» не справляется с вывозом мусора. Я видел просто вал сообщений на эту тему, в том числе, здесь, на «Анониме», — начал он.

По его словам, 12 июля он провёз директора компании по городу, указав на свалки и дав на уборку два дня.

«Сегодня срок истёк. «Экоальянс» отчитался, что все убрано. В тех дворах, что я успел объехать и обойти, мусора вроде бы нет. А у вас? Пришлите мне, пожалуйста, сюда фото неубранного мусора в ваших дворах. Чтобы на ближайшей планерке мне было что ответить на бравые отчеты подчиненных», — отметил он.

Завершается сообщение уже традиционным для паблика заявлением, «Верю в силу «Анонима».

Напомним, в ходе упомянутого рейда Игорь Шутенков назвал работу мусорного оператора «безобразием». Как сообщало ИА REGNUM, выяснилось, что на многих площадках коммунальные отходы копятся по несколько дней и более. Между тем, ранее сообщалось, что не вывезенный вовремя мусор может привести к пожарам.

Добавим, что мусорная реформа в Бурятии стартовала с опозданием. Если некоторые российские регионы перешли к централизованному сбору мусора с 1 января 2019 года, в республике региональный оператор приступил к работе с 1 апреля. Заминка была связана с неготовностью тарифов — вся территория республики поделена на три тарифные зоны, в которых цены за вывоз мусора варьируются от 68 рублей до 64,2 рубля на одного человека в месяц.

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