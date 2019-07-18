Москва, , 15:10 — REGNUM

Число кейсов проекта «Профстажировки 2.0», размещенных на проекта платформе, достигло 1163. На сегодняшний день работодателями-партнерами проекта выступают уже 392 компаний. «Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

С помощью платформы компании привлекают студентов к решению своих актуальных задач.

«В первую очередь их волнуют технологические и экономические вопросы. Перед студентами также поставлено много задач по профессиональному обучению персонала и разработке программного обеспечения. Некоторые регионы подходят к подготовке кейсов комплексно, а органы власти помогают привлекать новые предприятия и организации», — рассказал журналистам сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, в наиболее активных регионах, например, Ямало-Ненецком автономном округе, большое количество кейсов поступает от социальных учреждений — по образованию, культуре, здравоохранению, соцзащите и многим другим темам.

По мнению руководителя проекта «Профстажировки 2.0», члена Общественной палаты РФ Ильи Семина, «эти кейсы не просто ставят острую проблематику, но и отвечают запросам сегодняшнего дня».

«Радует, что они отражают региональную специфику. Даже если затрагивают общенациональные вопросы, все равно в первую очередь преследуют вопросы развития региона. Организации ждут от молодежи предложений по улучшению программ социальной помощи населения, по работе с молодежью, по улучшению своих услуг. Например, мы видим очень продвинутые кейсы от музеев по организации выставок с помощью технологий дополненной реальности», — отметил Илья Семин.

Совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта «Профстажировки 2.0» стартовал в июне 2019 года. В числе партнеров проекта такие компании, как ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ООО «СИБУР Холдинг», ФГУП «Почта России», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ» и другие.

С 1 сентября студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений смогут приступить к написанию курсовых и дипломных работ по кейсам компаний. Лучшие решения кейсов станут основанием для приглашения на стажировку.

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