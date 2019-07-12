Москва, , 17:18 — REGNUM

На площадке Общероссийского народного фронта состоялся семинар-презентация «Профстажировки: участие молодежи в решении инновационных и цифровых задач компаний». Это была первая открытая встреча студентов и работодателей в рамках проекта «Профстажировки 2.0» — совместного проекта АНО «Россия — страна возможностей» и «Общероссийского народного фронта».

Участникам семинара презентовали возможности портала профстажировки. рф для поиска молодых талантов.

«Недавно была запущена новая платформа профстажировки.рф. Она представляет собой маркетплейс реальных кейсов и задач компаний. Любой студент может выбрать кейс и посвятить решению задачи свою курсовую, дипломную, выпускную, квалификационную или любую другую работу. Цель нашего семинара — рассказать об опыте ведущих «работодателей мечты», как сгенерировать кейс, как увидеть его внутри своей компании, как при помощи кейса привлечь самых талантливых студентов из любого уголка России», — рассказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

Представители ключевых компаний — партнеров проекта, таких как «Аэрофлот», «РУСАЛ», «Росатом», «Квадра», «ГАЗ», «Ростелеком» и «Интер РАО», рассказали о своем опыте разработки кейсов для проекта.

Исполняющий обязанности директора департамента развития персонала ПАО «Аэрофлот» Татьяна Илларионова-Завалкина отметила три основных блока, интересующих компанию «Аэрофлот». Это маркетинг, система образования и управление персоналом.

Директор Корпоративного университета Объединенной компании «РУСАЛ» Никита Раков рассказал о кейсах, которые базируются на стратегиях компании и приоритетных задачах, которые на сегодняшний день стоят перед ней. Раков выделил шесть основных направлений — лидерство, технологии, экология, цифровизация, новые продукты и персонал.

В проекте «Профстажировки 2.0» компания «Росатом» выделила 14 направлений различных кейсов: атомная энергетика и ядерные технологии, оптимизация технологических процессов, новые технологии и материалы, цифровизация и робототехника и многое другое. Об этом рассказала руководитель отдела по работе с молодежью АНО «Корпоративная Академия «Росатома» Мария Евдокимова.

Компания «Квадра» делает меньший упор на маркетинг, юридические практики, но больше внимания уделяет технологиям, производству и модернизации. Директор департамента по взаимодействию с органами власти Арсений Беленький отметил, что, как правило, станции компании обслуживают конкретные отдельные города, и «Квадра» больше заинтересована в первую очередь в студентах центрального федерального округа, потому что они смогут работать по месту жительства, там, где получили образование, и им будут ближе и понятнее те задачи, которые стоят перед компанией.

В начале семинара группа компаний «ГАЗ» представила участникам мотивационный видеоролик. Директор по персоналу дивизиона «Автобусы» Группы «ГАЗ» Ирина Германскова обратила внимание на то, что Группа «ГАЗ» не ограничивается только Российской Федерацией, ее бизнес серьезно развивается и за пределами страны. Она работает не только со студентами, но и с ребятами в довузовский период, для того чтобы поднять интерес к инженерным профессиям. Группа «ГАЗ» нацелена на инновации, и для этого она привлекает молодые дарования, в том числе при помощи проекта «Профстажировки 2.0». На ее платформе выложены 39 кейсов из шести городов из таких секций, как логистика, маркетинг и продажи, качество продукции, технология производства и конструирования и многих других.

Компания «Ростелеком» работает над сложными технологическими продуктами и сервисами по онлайн-образованию, различными развлекательными сервисами и сервисами информационной безопасности. Поэтому кейсы, которые разрабатывала компания, связаны в первую очередь с информационной безопасностью. Это очень широкая область, в которой для себя найдут интересные задачи ребята как технических специальностей, так и гуманитарных направлений подготовки, отметила руководитель направления по работе с молодежью ПАО «Ростелеком» Юлия Куклина.

Менеджер по внутренним коммуникациям ПАО «Интер РАО» Ксения Кузнецова рассказала, что часть их кейсов связана с достаточно сложной производственной тематикой. Компания будет рада, если студенты смежных специальностей заинтересуются ими.

Завершая семинар-презентацию, Илья Семин отметил, что проект «Профстажировки 2.0» открывает равные возможности конкурировать интересными задачами и привлекать талантливые кадры как для крупных компаний, так и для предприятий среднего и малого бизнеса.

«Не надо себя ограничивать. Если у средней компании есть какая-то мечта, то самый лучший способ — разместить кейс по этой теме, и, может быть, кто-то предложит решение, благодаря которому мечта перейдет в реальность уже завтра», — резюмировал руководитель проекта «Профстажировки 2.0».

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