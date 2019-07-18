Москва, , 10:56 — REGNUM

В России планируется ввести наказание за неоплату проезда по платным автотрассам. Соответствующий проект закона, разработанный Минтрансом РФ, уже находится на рассмотрении в правительстве России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Так, за первое подобное нарушение предлагается штрафовать в размере 2,5 тыс. рублей. После внесения поправок в КоАП РФ появится статья, согласно которой штраф будет высылаться автовладельцу по почте. В случае бесплатного проезда по трассе грузовика, принадлежащего иностранному перевозчику, оштрафован будет водитель. При повторном в течение года нарушении штраф составит 10 тысяч рублей.

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Отмечается, что санкция будет применяться в случаях, когда водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда freeflow. Такую систему, которая уже много лет применяется за рубежом, планируется в первую очередь внедрить на строящейся Центральной кольцевой автодороге.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины апреля 2019 года в России подорожал проезд на трёх российских трассах. Речь идёт об участках трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва — Санкт-Петербург.

В частности, тариф на М-4 «Дон» для легковых автомобилей скорректирован на сумму от 5 до 10 рублей в зависимости от участка. Для грузовых машин проезд подорожал на 10−40 рублей. Отмечается, что тарифы проиндексированы на уровень инфляции.