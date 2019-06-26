Якутск, , 10:44 — REGNUM

Ситуация с платными для жителей Якутии технологическими проездами, построенными компаниями-недропользователями, — странная и нелогичная. Об этом заявил председатель правительства Якутии Владимир Солодов, согласившись с предпринимателями, что эту проблему необходимо решать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Дороги недропользователей Якутии: бизнесмен заплатил, но проехать не смог

«Мы сейчас разрабатываем решение этой проблемы, — цитирует Владимира Солодова ИА YAKUTIA.INFO. — Я уточню в Министерстве транспорта состояние проработки этого вопроса. Конечно, это странная и нелогичная ситуация, когда дорога есть, но воспользоваться ей сложно. Там то ли регулирование некорректное, то ли там применяется индивидуальный подход. Захочу — пропущу, захочу — не пропущу. Мы этим будем заниматься».

Такое заявление премьер-министр сделал в ходе неформального бизнес-завтрака с предпринимателями республики. Региональное издание поясняет, что в Мирнинском районе Якутии есть практически безальтернативные проезды по техническим дорогам, принадлежащие компаниям «Сургутнефтегаз», «Газпром» и «Транснефть-Восток». Добраться автотранспортом в некоторые населённые пункты, не пользуясь ими, возможно только зимой. Для грузового транспорта движение по технологическому проезду вдоль водопровода ВТСО платное и составляет 220 тысяч рублей с одной машины.

Читайте также: Депутаты северных регионов ДФО одобрили появление там платных дорог

Как сообщало ИА REGNUM, конфликтные ситуации, связанные с платным проездом грузовых автомобилей по дорогам госкорпораций, возникали в Якутии уже неоднократно. Самым нашумевшим стал инцидент в 2015 году, когда по дороге «Сургутнефтегаза» не пропустили предпринимателя из посёлка Пеледуй Валерия Лейкина. В знак протеста он перекрыл её у КПП стреляя из травматического оружия. История закончилась уголовным наказанием: Лейкина приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, а компания заявила, что дорога является её собственностью и её владельцы вправе взимать плату за проезд с предпринимателей, везущих товары из райцентра в населённые пункты