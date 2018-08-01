Специалисты «Роскачества» опровергли миф о накачанных нитратами арбузах

Москва, , 08:55 — REGNUM Миллионы результатов в поиске «Яндекса» о накачанных селитрой, нитратами и сахарами арбузах вводят покупателей в заблуждение, к такому выводу пришли специалисты «Роскачества», проверив июньские арбузы с прилавков супермаркетов, с развалов и рынков.

«Количество нитратов в исследованных арбузах ниже предельно допустимых концентраций. То есть ни в супермаркете, ни на рынке, ни в торговой точке у дороги эксперты Роскачества «нитратный» арбуз в этом сезоне не нашли», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что закупленная продукция прошла проверку по 174 показателям безопасности и качества. Безопасность арбузов подтвердили и в отделении токсикологии ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова. По словам ассистента кафедры детской хирургии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Дмитрия Долгинова пациенты с нитратным отравлением не поступали в отделение уже несколько лет. Правда, отметил он, это может быть связано с тем, что отравление могут принять за кишечную инфекцию и отправить пациентов в инфекционные стационары.

В свою очередь старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов пояснил, что нитраты — это «витамин» роста и при созревании арбуз возьмет их столько, сколько необходимо. Поэтому вероятность обнаружения в мякоти спелого арбуза — очень низкая.

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