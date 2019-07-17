Атырау, Казахстан, , 11:41 — REGNUM

Автомобильную дорогу Бейнеу — Акжигит — граница Узбекистана открыли премьер-министры Казахстана и Узбекистана Аскар Мамин и Абдулла Арипов, сообщает 17 июля издание UzNews.

Во время церемонии открытия Мамин заявил, что автомобильная дорога обеспечит более короткий выход узбекистанских товаров на рынки России стран Кавказа. Генеральный директор ТОО «Порт Курык» Серик Ахметов добавил, что новый участок является часть транскаспийского коридора в Туркестане.

Отметим, между Узбекистаном и Каспийским морем находится Мангистауская область Казахстана. Дорога Бейнеу — Акжигит начинается на границе Узбекистана и имеет протяженность 85 км. Стоимость проекта составила 20 млрд тенге ($52 млн).

Читайте также: Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 21%