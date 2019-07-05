Нур-Султан, , 10:31 — REGNUM

Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном по итогам первых четырех месяцев 2019 года составил $870 млн, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 5 июля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период объем экспорта казахстанского экспорта вырос на 28,5%, до $672,3 млн, узбекистанский импорт — на 0,3%, до $197,7 млн. В основном Казахстан поставляет в соседнюю республику пшеницу (17,7% от общего объема экспорта), полуфабрикаты из металла (9,3%), а также нефть и нефтепродукты (6,3%).

Из Узбекистана в основном импортируется полимеры этилена (10,9%), свинцовые руды и концентраты (9,9%), нефтяные газы и углеводороды (9,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года внешний товарооборот Казахстана составил $20,5 млн, в том числе $13,3 млн — экспорт, $7,2 млн — импорт.