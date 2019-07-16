Фриско, США, , 18:10 — REGNUM

В компьютерной игре Borderlands 3 создатели изначально не станут вводить кроссплей (возможность для нескольких геймеров играть в одну игру, используя разные игровые платформы). Об этом сообщил руководитель студии разработки Gearbox Рэнди Питчфорд в публикации на своей Twitter-странице 15 июля.

В рамках рекламной кампании Borderlands 3 16 июля 2019 года должно состояться тематическое событие, посвященное некоему «празднику совместимости». Многие фанаты, оттолкнувшись от названия, предположили, что речь идет о введении кроссплея для пользователей — особенно после того, как в апреле 2019 года Питчфорд говорил о намерении ввести эту функцию в будущем проекте. Однако в публикации глава компании признается, что событие будет посвящено другой, по его выражению, великолепной новости.

Рэнди Питчфорд «Но хорошая новость: мы стремимся ввести поддержку кроссплея в игру Borderlands 3 как можно быстрее после ее запуска».

Он также отметил, что разработчики постараются выпустить игру на максимальном количестве платформ.

https://twitter.com/DuvalMagic/status/1150858409367023616

В начале июля 2019 года вышел новый трейлер Borderlands 3. Будущий проект станет шутером (игра, в которой упор сделан на применении огнестрельного оружия) с ролевыми элементами, в котором игроки пытаются спасти человечество от могущественной угрозы. Релиз состоится 13 сентября 2019 года.

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