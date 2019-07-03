Фриско, США, , 11:19 — REGNUM

Разработчики из Gearbox Software представили новый трейлер предстоящей игры Borderlands 3, посвящённый центральной планете проекта — Пандоре. Ролик появился на официальном YouTube-канале Borderlands 2 июля.

Игра Borderlands 3

Новый трейлер разработчики стилизовали под передачу об изучении дикой природы. Ведущим шоу стал один из главных героев серии Borderlands — болтливый робот по имени Железяка (Claptrap). Он рассказывает о враждебных существах, населяющих планету: скагах, ракках и чудовищах, которых робот называет Джеффами.

Оператором юмористического ролика выступил один из психов (вид противников в серии Borderlands) по имени Стивен. Вместе необычная съёмочная группа готовит игроков к их первому путешествию по опасной планете Пандора, с которой начнётся прохождение третьей части игры. Тем не менее, по заверению разработчиков, в Borderlands 3 геймеры впервые смогут свободно путешествовать по разным планетам.

Релиз Borderlands 3 состоится 13 сентября 2019 года. В продолжении популярного шутера с ролевыми элементами игроки снова возьмут на себя управление одним из четырёх искателей хранилища и попытаются спасти галактику от могущественной угрозы — близнецов Калипсо и их секты «Детей Хранилища».

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