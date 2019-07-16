Амстердам, , 13:09 — REGNUM

Окончательное решение по делу о скифском золоте, спор о котором развернулся между Украиной и Крымом, может быть вынесено через шесть-девять месяцев. Об этом сообщает Het Parool.

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В промежуточном постановлении суда в Амстердаме отмечено, что служителям Фемиды нужно больше времени для принятия окончательного решения, поэтому пока сокровища остаются в Нидерландах.

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Сейчас апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма, касающуюся прав собственности и предполагаемого права оперативного управления в соответствии с законодательством Украины. Для подачи запрашиваемой информации у сторон есть два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт вокруг музейных реликвий тянется с 2014 года, когда музеи Крыма, ещё до воссоединения полуострова с Россией, предоставили свои экспонаты на выставку в музей Амстердама. После завершения выставки украинская сторона потребовала вернуть экспонаты. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама вынес решение о передаче экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Чёрного моря» Украине. Позже музеи полуострова подали апелляцию.

В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.