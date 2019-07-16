Симферополь, , 10:37 — REGNUM

В Крыму надеются на справедливое решение амстердамского суда и последующее возвращение на полуостров коллекции скифского золота. Об этом 16 июля в интервью ТАСС рассказал глава Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Мы надеемся на справедливое решение суда в Амстердаме, благодаря которому коллекция скифского золота вернулась бы в Крым, — сказал он. — Эти артефакты должны вернуться в наши музеи».

Как сообщало ИА REGNUM, экспонаты выставки «Крым: Золото и секреты Чёрного моря» были вывезены в Нидерланды ещё до воссоединения Крыма с Россией. Решение о передаче Украине экспонатов окружной суд Амстердама вынес в декабре 2016 года, после крымские музеи подали апелляцию на данное решение. Сегодня, 16 июля суд должен вынести решение по данному делу.

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