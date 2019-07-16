Москва, 16 июля 2019, 12:51 — REGNUM
16 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Instagram, оскорбляющей государственные символы России, сообщается на сайте ведомства. Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации.
В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.
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