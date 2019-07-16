Москва, , 12:51 — REGNUM

16 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Instagram, оскорбляющей государственные символы России, сообщается на сайте ведомства. Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации.

В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.

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