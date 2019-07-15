Москва, , 17:55 — REGNUM

В понедельник, 15 июля, в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации.

В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, который определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».