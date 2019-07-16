Москва, , 12:42 — REGNUM

При покупке хлеба необходимо обращать внимание на упаковку и читать этикетку. Такой совет потребителям дали специалисты Роспотребнадзора.

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Так, на упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации продукта. Эксперты отмечают, что тёмный хлеб остаётся свежим значительно дольше, чем хлебобулочные изделия из пшеничной муки (в течение 36 с момента выпекания против 24 часов, как у белого хлеба).

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Кроме этого, в ведомстве рекомендовали приобретать хлебобулочные изделия только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения такой продукции. При этом выбирать хлеб следует хорошо пропечённый и правильной формы — без вмятин и трещин.

Хранить хлеб лучше в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке, а вот от полиэтиленовых пакетов стоит отказаться. Употреблять хлеб уже после появления на нём плесени нельзя, добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в ходе исследований специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в российских магазинах продается небезопасный для здоровья человека хлеб. В хлебобулочных изделиях были обнаружены токсичные продукты, плесневые грибы и патогенные микроорганизмы.

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