Милуоки, США, , 13:17 — REGNUM

Издательство Dark Horse Comics выпустит книгу с описанием вселенной компьютерной игры Cyberpunk 2077. Анонс будущей новинки был опубликован на официальном сайте издательства 15 июля.

Книга будет называться «The World of Cyberpunk 2077», она выйдет в продажу 21 апреля 2020 года — спустя неделю после релиза игры Cyberpunk 2077 от студии разработки игр CD Projekt Red. Согласно официальному анонсу, проект станет расширенным справочником по вымышленному миру будущего.

Издание расскажет о том, как экономический спад в США привел к развитию антиутопического общества, в котором преобладают насилие и угнетение. Читатели узнают о жителях Свободного штата Калифорнии, о различиях между игровыми районами и об истории отношений местных городских банд. Книга также прояснит как и почему люди в мире Cyberpunk 2077 используют имплантации для трансформации своего тела.

Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат зависит от реакции геймера). Ее разрабатывает польская студия CD Projekt Red (The Witcher) с 2012 года.

В основу легла настольная ролевая игра Майкла Пондсмита Cyberpunk 2020, вышедшая в 1990 году. Игроки попадают в мир будущего, где виртуальная реальность начинает преобладать над обычной, а горожане постепенно превращаются в разумных киборгов благодаря протезам и бластерам, внедряемым в человеческие тела. Релиз проекта назначен на 16 апреля 2020 года.

Ранее создатели игры выпустили её первый саундтрек — песню Chippin' In вымышленной группы Samurai.

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