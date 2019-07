Варшава, , 22:04 — REGNUM

Польская компания CD Projekt RED выпустили первый трек воображаемой группы Samurai из предстоящей игры Cyberpunk 2077. На самом деле композицию Chippin' In записала шведская панк-группа Refused, сообщалось в видео на YouTube-канале игры 2 июля.

Именно под Chippin' In американский актёр Киану Ривз выходил на сцену во время презентации Cyberpunk 2077 на ежегодной игровой выставке E3 2019. В игре Ривз исполнит роль Джонни Сильверхенда, лидера панк-группы Samurai. Разработчики сообщают, что Chippin' In не станет единственной композицией, записанной специально для игры.

Шведская группа Refused исполнит как треки, «вдохновлённые исходным материалом», так и совершенно новые композиции. Разработчики не сообщают, какие именно песни войдут в финальную версию игры, но обещают, что коллектив Samurai сыграет важную роль в сюжете проекта.

Напомним, Refused — это шведская группа, исполняющая песни в стиле хардкор-панк. Их альбом The Shape of Punk To Come занял тринадцатое место в рейтинге «Самые важные музыкальные альбомы всех времён» по версии журнала Kerrang! В 1998 году группа распалась и снова воссоединилась уже в 2012 году.