Владивосток, , 06:56 — REGNUM

Во время своего визита на предприятие «Спасскцемент» губернатор Приморья рассказал работникам завода о мерах, предпринимаемых им для снятия ареста со счётов и зависимости строительства верфи «Звезда» от поставок спасского цемента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко в разговоре с сотрудниками предприятия подчеркнул, что делает всё возможное, чтобы две тысячи сотрудников «Спасскцемента» сохранили своё рабочее место, а муниципалитет сохранил основной источник налоговых начислений.

«Необходимо, чтобы аресты были перенесены на недвижимое имущество и другие активы, которые не будут мешать производственной деятельности завода. Нужно платить людям зарплату, налоги в бюджет, поставлять цемент строительной отрасли не только в крае, но и по всему Дальнему Востоку. Так, на судоверфи «Звезда», где строятся сухие доки под ледоколы, газовозы и танкеры — тысячи тонн бетона должны укладываться без перерыва. В случае остановки «Спасскцемента» они вынуждены будут закупать цемент за рубежом, но это абсурдно при наличии такого предприятия на территории Приморья», — подчеркнул губернатор.

Олег Кожемяко рассказал, что о ситуации он лично доложил председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

«Он дал поручение своему аппарату рассмотреть этот вопрос и связаться со всеми структурами, чтобы завод функционировал. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы комбинат работал устойчиво», — обозначил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, по требованию Генпрокуратуры решением суда были арестованы счета компаний, входящих в холдинг «Востокцемент» в рамках обеспечения исковых требований в сумме 3,2 млрд рублей, которые главный надзорный орган выдвинул осужденному на 15 лет лишения свободы бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву.