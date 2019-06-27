Владивосток, , 10:33 — REGNUM

Власти Приморского края просят полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева срочно вмешаться в ситуацию с блокировкой счетов завода «Скасскцемент» и не допустить его остановки. Моногород Спасск-Дальний не переживёт остановки предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Администрация Приморья предлагает переложить бремя ареста с текущих счетов на другие активы компании. Это позволит предотвратить остановку производства и связанный с этим социальный взрыв в моногороде Спасске-Дальнем.

Как сообщало ИА REGNUM, на счета приморского холдинга «Востокцемент», в который входит «Спасскцемент» и ещё шесть заводов по производству цемента, асфальта и других материалов, наложен арест. Это является продолжением громкого дела экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. В результате действий правоохранителей 5 тыс. человек могут остаться без зарплаты. Власти Приморья, Якутии, ЕАО в срочном порядке ищут способы не допустить массового обнищания работников. Пока предполагается, что получать зарплату люди будут по судебным приказам.

При этом все предприятия холдинга являются стабильно работающими, не имеющими долгов по зарплате и налогам. К тому же, арест счетов такого холдинга неизбежно приведет к разорению предприятий — партнеров, с которыми «Востокцемент» не сможет рассчитываться по своим обязательствам. Таким образом, без средств к существованию могут остаться не 5 тыс. семей, а намного больше.