Владивосток, 16 июля 2019, 04:17 — REGNUM
Нельзя согласовать то, чего нет в законе, так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Алексей Клёцкин решение Верховного Суда РФ об отказе в изменении территориальной подсудности по гражданскому делу Игоря Пушкарёва.
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Знакомый с материалами уголовного дела Игоря Пушкарёва, адвокат Алексей Клёцкин неоднократно высказывал своё мнение о предвзятости уголовного преследования бывшего главы Владивостока и владельца компании «Востокцемент», отмечая ошибки, допущенные следствием. Комментируя решение Верховного Суда РФ, которым Генпрокуратуре, инициировавшей гражданский иск в отношении обвиняемых, было отказано в изменении территориальной подсудности, правозащитник отметил разницу в подходах в уголовном судопроизводстве и гражданском.
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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Верховный суд РФ не усмотрел возможности влиять на ход дела со стороны Игоря Пушкарёва и отказал Генеральной прокуратуре изменить территориальную подсудность гражданского дела. Дело Пушкарёва будет рассматриваться в Советском районном суде города Владивостока.
9 апреля 2019 года решением суда Игорь Пушкарёв был признан виновным в подкупе своего брата, на тот момент являющегося владельцем «Спасскцемента», и был осужден к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафован на 500 млн рублей. К длительным срокам заключения были приговорены Андрей Пушкарёв и Андрей Лушников, так же оштрафованные на 500 млн рублей каждый. Генпрокуратура подала гражданский иск о взыскании ущерба, якобы нанесённого действиями указанной группы лиц Владивостоку в размере 3,2 млрд рублей. Защита считает это обвинение абсурдным.