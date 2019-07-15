Вашингтон, , 16:12 — REGNUM

К 2050 году Болгария, Латвия, Польша и Украина потеряют более трети трудоспособного населения, сказано в докладе, опубликованном 15 июля на сайте Международного Валютного Фонда.

В течение 30 лет население стран Восточной Европы заметно сократится из-за низкой рождаемости и эмиграции.

Создатели доклада считают, что избежать снижения числа работающих граждан не позволит избежать даже повышение возраста выхода на пенсию.

В некоторых странах, таких как Словакия или Сербия, потери населения составят около 20%, спрогнозировали в МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что за ближайшее десятилетие Украину лишится 3 млн трудоспособных граждан.

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