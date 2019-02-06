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Украина лишится ещё 3 млн трудоспособных граждан за 10 лет — эксперт

Общество

Миграцию и вымирание не остановить

Украина лишится ещё 3 млн трудоспособных граждан за 10 лет — эксперт
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Безвиз

Киев, 6 февраля 2019, 09:56 — REGNUM  В ближайшее десятилетие численность населения Украины в возрасте от 20 до 64 лет сократится на три миллиона человек, заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, сообщило 5 февраля издание «Зеркало недели».

К 2031 году население Украины сократится до 39,5 млн человек, отметила эксперт.

Она также рассказала, что украинские работодатели начали бить тревогу и даже подписали меморандум с призывом «остановить депопуляцию и миграцию».

«Я объяснила, что остановить это невозможно. Но, вместе с тем, если уж украинские работодатели, которые два года тому назад вопрос нехватки рабочей силы вообще не рассматривали, забеспокоились… Они считали, что это коснётся любого, но не украинского бизнеса. Два года прошло — уже поумнели», — отметила Либанова.

Напомним, по данным национального банка Украины, в 2018 году трудовые мигранты только официально перевели на Украину около $11 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты оценивают реальную численность населения Украины примерно в 33 млн человек. Перепись населения в стране не проводилась уже более 18 лет.

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Социально-экономический кризис на Украине
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